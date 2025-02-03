Москва, 3 февраля, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ 3 февраля размещён на официальном портале правовой информации.

Александр Щербак/ТАСС Актриса Анна Снаткина

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Снаткиной Анне Алексеевне, артистке <…> Центра развития театрального искусства «Московский губернский драматический театр», — говорится в документе.

Звания заслуженных артистов РФ также удостоились артистка-вокалистка Ростовского государственного музыкального театра Наталья Дмитриевская, артистка балета Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Елена Кабанова и кукловод Екатеринбургского театра кукол Максим Удинцев.

Дебютной для Снаткиной стала роль в сериале «Участок» в 2003 году. В её фильмографии более 70 работ. Актриса известна по ролям в картинах «Фишер», «Дети перемен», «Обоюдное согласие», «Два холма», «Исчезнувшая», «Есенин» и другим.