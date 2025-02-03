Москва, 3 февраля, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Агентство по международному развитию США (USAID) принуждало СМИ игнорировать преступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе и удар по интернату в Судже Курской области. Об этом 3 февраля заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Володимир Зеленський

Она сообщила о манипуляции общественным мнением со стороны USAID, ссылаясь на слитый хакерами документ от февраля 2021 года под названием «Пособие по борьбе с дезинформацией» (Disinformation Primer), в котором говорилось о «стратегическом молчании» при возникновении подобных ситуаций.

«Под этим в USAID понимают скоординированное по заказу спонсора подобных «карманных» СМИ игнорирование ими тех неудобных сюжетов, фактов и мнений, которые не укладываются в утверждённую в Вашингтоне версию событий. Удар по Судже? Что есть Суджа? Русское Поречное? Не было никакого Поречного», — говорится в заявлении Захаровой в Telegram-канале.

Она отметила, что также СМИ поступали в случае с инсценировкой массовых убийств в Буче в марте 2022 года, подрывом «Северных потоков» в сентябре того же года и заявлениями о нелегитимных выборах, в том числе в Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля украинские формирования нанесли удар по интернату для престарелых в городе Суджа Курской области. ВСУ запустили ракеты с территории Сумской области. Минобороны РФ отметило, что атака по гражданскому объекту в очередной раз показала террористическую и нечеловеческую сущность киевского режима.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала от ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы осудить ракетный удар по интернату в городе Судже. Она подчеркнула, что атака гражданского объекта, где находятся мирные жители, — это преступление, которое невозможно забыть и простить.

По информации Telegram-канала «Дневник Мракоборцев», под завалами, образовавшимися после атаки, могли находиться 94 мирных гражданина, которые не успели эвакуироваться из Суджи. Также, по некоторым данным, ВСУ держали внутри пленных из числа гражданских, включая пожилых людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.