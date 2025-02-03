Москва, 3 февраля, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Российский предприниматель Михаил Митрофанов заявил, что столкнулся с попыткой вымогательства во время отдыха на Бали. По словам Митрофанова, его и отдыхавшего вместе с ним бойца MMA Хасана Асхабова незадолго до вылета пытались ограбить неизвестные, а затем задержали на пограничном контроле.

Фото из личного архива Михаил Митрофанов

Бизнесмен рассказал, что 30 января в дом, где он находился вместе со своей матерью и Асхабовым, пришли неизвестные индонезийцы. Также камеры наблюдения зафиксировали рядом с домом людей, предположительно действовавших в интересах преступной группировки. Как полагает Митрофанов, таким способом местная мафия вымогает деньги у туристов.

Россияне решили покинуть Индонезию и выехали в аэропорт, где их задержали при прохождении пограничного контроля. Миграционная служба изъяла паспорта у всех туристов.

Как сообщили РИА «Новости», Асхабова заподозрили в похищении и ограбление украинца 15 декабря 2024 года. Позже управление полиции Бали сняло с него подозрения в причастности к преступлению.

Как рассказал Митрофанов, во время разбирательства у его матери произошел сердечный приступ. После стабилизации её состояния семья вылетела в Сингапур, а Асхабов направился в Дубай.