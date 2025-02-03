Вена, 3 февраля, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) заявил, что будет придерживаться действующих параметров сделки по сокращению добычи нефти и не станет менять её после просьбы президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом 3 февраля стало известно из коммюнике по итогам 58-го заседания организации.

Егор Алеев/ТАСС

«Члены JMMC подтвердили свою приверженность соглашению, которое продлится до конца 2026 года, как было решено на 38-й министерской встрече стран ОПЕК и вне ОПЕК <…> 5 декабря 2024-го», — сказано в документе, опубликованном на официальном сайте комитета.

Также на заседании отметили улучшение показателей у Казахстана и Ирака, включая дополнительные добровольные корректировки добычи. В комитете подчеркнули, что именно добровольные изменения объёмов помогли обеспечить стабильность нефтяного рынка.

Следующее заседание JMMC запланировано на 5 апреля.

Ранее, 23 января, президент США заявил, что попросит организацию стран — экспортёров нефти снизить цены на черное золото для достижения мира на Украине. По его мнению, при таком варианте развития событий конфликт якобы немедленно завершится.

После этого, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что конфликт на Украине не зависит от цен на нефть. Он отметил, что этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности России и проживающим на освобождённых и освобождаемых территориях русским, а также из-за нежелания и отказа США и Евросоюза прислушиваться к озабоченностям Москвы.

В этот же день Трамп снова заговорил о необходимости снизить цены на нефть. Он утверждал, что быстрый способ положить конец конфликту заключается в том, чтобы ОПЕК перестала зарабатывать «такие большие деньги».