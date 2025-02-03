Брюссель, 3 февраля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Североатлантический альянс разработал секретную тактику переговоров по урегулированию украинского кризиса, которую держат в тайне от президента России Владимира Путина. Об этом 3 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером в Брюсселе.

Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

«У нас есть некоторые идеи касательно того, как могут пройти переговоры по Украине. Мы не хотим раскрывать Путину все карты, мы держим нашу тактику в тайне», — приводит его слова американский журнал Newsweek.

Рютте добавил, что присутствие России на переговорах является необходимым элементом для урегулирования конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Рютте заявил, что фронт на Украине движется в «неправильном направлении». По его словам, Киев может с внешней помощью занять «позицию силы». При этом генсек НАТО добавил, что заключение мирного соглашения должно привести к устойчивости мира.

Президент США Дональд Трамп 2 февраля заявил, что Вашингтон запланировал встречи с представителями Москвы и Киева в течение последних «очень напряжённых» дней. По его словам, дискуссии на эту тему проходят «довольно успешно».

Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства добавил, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.