Москва, 3 февраля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Центральный банк России установил на 4 февраля официальный курс доллара США на валютном рынке на уровне 99,9433 рубля. Данные об этом опубликовали 3 февраля на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Курс юаня составил 13,4095 рубля, евро — 102,491 рубля. На прошедшие выходные ЦБ установил курс доллара на отметке 97,8107 рубля, евро — 102,1301 рубля, юаня — 13,2638 рубля. Таким образом, стоимость американской валюты выросла на 2,1326 рубля, европейской — на 0,3609 рубля, китайской — на 0,1457 рубля.

До этого курс доллара США поднимался выше отметки в 99 рублей 24 января, тогда он составил 99,0978 рубля.

Как передавало ИА Регнум, 27 января курс американского доллара снижался на валютной бирже до отметки 96,6 рубля. Курс евро опускался до 101,92 рубля.

Министр финансов Антон Силуанов в ноябре 2024 года заявил, что нет необходимости вмешиваться в формирование курса рубля. По его мнению, процесс должен происходить в соответствии с законами рынка, а вмешательство государства может негативно повлиять на денежно-кредитную политику.