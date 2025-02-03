Киев, 3 февраля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Колумбийские наёмники массово уезжают с Украины из-за того, что украинские Вооружённые силы (ВСУ) терпят поражение на фронте. Об этом 3 февраля заявило издание KyivPost.

«По мере того, как ситуация на фронте неуклонно ухудшается, многие колумбийские бойцы завершили свои контракты и покинули Украину. Некоторые даже пытались расторгнуть контракт досрочно», — сообщается в материале.

Так, командир одной из рот 98 бригады украинской территориальной обороны, в которой ранее колумбийцы составляли четверть от общего числа военных, пожаловался в интервью, что теперь не осталось ни одного наёмника из Колумбии.

«После первых серьёзных атак и сильных обстрелов многие колумбийцы потребовали досрочного расторжения контракта. Они хотели уйти, забрать своё снаряжение и вернуться домой», — передаёт слова командира ВСУ издание.

Как передавало ИА Регнум, в апреле стало известно, что колумбийцы не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне украинских формирований. Отмечается, что наёмники из Колумбии отправляются на Украину для участия в боевых действиях, надеясь на высокие заработки.

27 декабря польская газета Wyborcza рассказала, как киевский режим обращается с ранеными наёмниками. Так, иностранному легионеру из Белоруссии после ранения дали неделю, чтобы покинуть Украину, и теперь он находится в стране нелегально: срок действия паспорта истёк, а на родине ему грозит смертная казнь.

В ноябре итальянский наёмник, воюющий на стороне ВСУ, пожаловался на плохое снабжение и «слишком хорошо» воюющих российских солдат в зоне спецоперации. Итальянец уточнил, что наёмников из его страны в составе украинской армии немного, но большая часть из них является представителями крайне правых неофашистских организаций, они не раскрывают свои личности, потому что опасаются преследования со стороны итальянских властей.