Москва, 3 февраля, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Созданный на платформе «Сферум» чат-бот «Помощник Рособрнадзора» с января 2025 года стал доступен педагогам школ из всех регионов России. Об этом сообщила пресс-служба VK.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что этот инструмент призван помочь учителям получить оперативные ответы на вопросы о бюрократической нагрузке, в том числе по участию в мероприятиях, выходящих за рамки образовательной программы, работе с документами, поступающим в школу запросам.

Чат-бот работает в гибридном формате: часть ответов сервис даёт автоматически. Если вопрос требует более детального рассмотрения, сообщение перенаправят региональному эксперту. В случае если и региональный орган не смог урегулировать вопрос, то на контроль его возьмёт Рособрнадзор.

«Рособрнадзор продолжает внедрять современные технологии для повышения качества взаимодействия с гражданами и профессиональным сообществом. Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» на платформе «Сферум» призван облегчить и оптимизировать работу учителей, помочь им лучше разобраться в своих правах и сообщать нам о случаях их нарушения», — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, в ведомстве рассчитывают на то, что чат-бот станет надёжным инструментом поддержки педагогов и сделает взаимодействие максимально простым и эффективным.

«Сферум» регулярно совершенствует сервис, учитывая пожелания педагогического сообщества. Одним из таких запросов была возможность коммуникаций педагогов с представителями Рособрнадзора», — сказал руководитель сервиса «Сферум» Рубен Акопов.

Он добавил, что чат-бот был успешно протестирован в двух пилотных регионах — Пензенской и Владимирской областях — и уже подтвердил свою надёжность с момента запуска в начале января 2025 года по всей России.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года пресс-служба VK сообщила, что к с «Сферуму» подключились порядка 80 тыс. образовательных организаций, что составляет почти 100% российских школ, техникумов и колледжей. Число пользователей платформы превысило 30 млн, из них около 20 млн учащихся, 2,1 млн педагогов и 8 млн родителей. При этом одним из самых востребованных инструментов сервиса стали групповые звонки для проведения онлайн-уроков и родительских собраний. Их средняя продолжительность в текущем году достигала 36 минут против 33 минут в прошлом сезоне.