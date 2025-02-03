Барнаул, 3 февраля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. На всех 70 АЗС «Роснефти» в Алтайском крае и Республике Алтай стала доступна услуга бесконтактной оплаты. Компания реализует проект в сотрудничестве с сервисом «Яндекс. Заправки».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» АЗС с бесконтактной оплатой стало больше

Для всех автолюбителей, которые будут заправляться на алтайских АЗС «Роснефти» до 1 марта 2025 года с помощью цифрового сервиса, доступно выгодное предложение. Участники программы лояльности «Семейная команда» смогут также добавить данные своей карты в «Яндекс. Заправки» для начисления баллов, а автомобилисты с активной подпиской «Яндекса» копить и тратить баллы «Плюса», заправляясь на АЗС сети.

«Яндекс. Заправки» интегрированы в «Яндекс Go», «Карты» и «Навигатор», а также доступны в отдельном приложении. Сервис информирует пользователей о видах и стоимости топлива на каждой АЗС. Автомобилисты могут выбрать номер колонки, марку топлива, объем и оплатить заправку дистанционно через мобильный телефон.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» АЗС с бесконтактной оплатой стало больше

Сегодня «Роснефть» является крупнейшей розничной сетью в России с возможностью бесконтактной оплаты почти на 2700 АЗС.