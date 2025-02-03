Москва, 3 февраля, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов в разговоре с заместителем председателя политбюро палестинской группировки ХАМАС Мусой Абу-Марзуком подчеркнул необходимость освобождения из плена россиянина Александра Труфанова и других заложников. Об этом 3 февраля сообщили в дипломатическом ведомстве РФ.

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«С российской стороны вновь была особо акцентирована необходимость выполнения дававшихся обещаний руководства ХАМАС, касающихся освобождения из плена в приоритетном порядке гражданина России Александра Труфанова и других удерживаемых в секторе Газа заложников», — сообщили на сайте МИД РФ.

Помимо этого, российский дипломат обсудил с представителем ХАМАС реализацию соглашения о прекращении огня в Газе и необходимость увеличения объёмов гуманитарной помощи пострадавшему населению.

Ранее 3 февраля Марзук заявил, что ХАМАС в ближайшее время освободит из плена гражданина России Труфанова. Он добавил, что освобождение уроженца Донбасса Максима Харкина стороны обсудят на втором этапе сделки с Израилем. При этом Марзук подчеркнул, что ХАМАС готов вернуть его в приоритетном порядке из уважения к президенту России Владимиру Путину.

20 января стало известно, что Труфанов попал в список из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с палестинским движением ХАМАС.

24 октября 2024 года Муса Абу-Марзук, находясь в Москве, заявил о готовности освободить Труфанова и Харкина. Он пояснил, что российское руководство ранее просило освободить четырёх своих граждан. При этом двоих уже освободили, так как они являются гражданскими лицами, а Труфанов и Харкин служили в израильской армии.

Труфанов попал в плен к палестинцам во время боёв. Марзук сообщил, что его будут обменивать на палестинских пленных в Израиле. Украинец Харкин также служил в армии Израиля и на момент взятия в плен ХАМАС не имел российского гражданства. Гражданство РФ оформили его родственники, чтобы ускорить его освобождение.