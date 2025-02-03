Москва, 3 февраля, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Всеволода Вуколова от должности заместителя министра юстиции РФ. Соответствующий указ опубликован 3 февраля на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/ Владимир Астапкович Всеволод Вуколов

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября 2024 года Путин назначил Максима Жука на пост прокурора Москвы на пятилетний срок.

8 июля Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединённой группировки войск. Занимавший ранее этот пост генерал-лейтенант юстиции Алексей Найда был назначен военным прокурором Ленинградского военного округа.