Москва, 3 февраля, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР), один из основателей добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян погиб в результате взрыва в подъезде дома в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве.

Донецкое агентство новостей Армен Саркисян

Саркисян получил тяжёлые ранения и скончался в реанимации. Информацию об этом подтвердили в следственном управлении СК РФ по Москве.

«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Что произошло

Взрыв в ЖК «Алые паруса» прогремел утром 3 февраля. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 г в тротиловом эквиваленте. В результате два человека погибли, в том числе 46-летний Саркисян, ещё трое пострадали. По информации департамента здравоохранения Москвы, все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

По информации ИА Регнум, один из раненых — охранявший Саркисяна 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После службы в армии мужчина занялся бизнесом и вместе с супругой основал частное охранное агентство.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945347" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным источника в МВД, взрывное устройство в жилой комплекс мог пронести курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб. Сейчас устанавливается, кем и как было заложено взрывное устройство.

При этом, по информации источника Telegram-канал «112», после взрыва в ЖК «Алые паруса» разыскивают мужчину 35–45 лет. Следователи полагают, что этот человек мог заложить взрывное устройство в лобби элитного дома.

Никита Башмаков/ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Украинский след

Саркисян с 2015 года числился в базе украинского националистического сайта «Миротворец». На Украине его обвиняли в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» страны, а также в участии в специальной военной операции. Кроме того, украинские власти объявляли Саркисяна в розыск.

При этом ранее киевский режим уже использовал схожие террористические методы устранения неугодных. Так, была взорвана машина журналистки Дарьи Дугиной, в декабре 2024 года СВУ сработало возле подъезда генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Чем известен Саркисян

Армен Саркисян родился 20 сентября 1978 года в Армении, в юности переехал в Горловку. В сентябре 2022 года по его инициативе в городе был основан добровольческий батальон «АрБат» в составе «Дикой дивизии Донбасса». Летом 2023 года подразделение вошло в систему Минобороны России.

В Горловке Саркисян занимался подготовкой российских военных, помогал с оснащением больницы и социального центра. В декабре 2024 года он получил награду от главы ДНР Дениса Пушилина за объединение людей в Донбассе. Является почётным гражданином Горловки.