Мехико, 3 февраля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на месяц приостановил действие пошлин на мексиканские товары. Об этом 3 февраля объявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум после телефонного разговора с американским коллегой.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«С этого момента приостанавливается действие [введённых в США] тарифов сроком на месяц», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

Шейнбаум уточнила, что Трамп в ходе разговора продемонстрировал уважение к суверенитету Мексики. Лидеры стран также пришли к серии соглашений.

В том числе президенты договорились, что мексиканские власти направят 10 тыс. военнослужащих к американской границе. Дополнительный контингент нужен для усиления борьбы с проникновением в США нелегальных мигрантов. Это стало условием для приостановки действия пошлин.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Для мексиканских и канадских товаров размер сборов составил 25%, для китайских — 10%.

Шейнбаум после введения пошлин заявила, что поручила министерству экономики принять ответные меры. Она при этом подчеркнула, что Мексика стремится сотрудничать с другими странами, а не конфликтовать.