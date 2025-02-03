Париж, 3 февраля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил о принятии проекта бюджета страны на 2025 год в обход парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Впервые в истории Пятой республики наша страна всё ещё находится без бюджета в феврале. Все партии были приняты и выслушаны. Да, этот бюджет не идеален, но он нам нужен», — подчеркнул премьер в ходе заседания Нацсобрания Франции.

После его слов председатель нижней палаты парламента Яэль-Брон Пиве сообщила о принятии бюджета в соответствии со статьей 49.3 конституции страны.

Левая оппозиционная партия «Неподчинившаяся Франция» планирует вынести на голосование вопрос о доверии правительству после подобного решения без согласования. Соответствующее заявление опубликовала партийная фракция в соцсети X (бывший Twitter). Отмечается, что это уже 25-я попытка за время правления президента Франции Эммануэля Макрона навязать ещё более ограничительный бюджет.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия предыдущему премьер-министру Мишелю Барнье, который провёл законопроект о бюджете социального страхования в обход депутатов. Спустя два дня Национальное собрание Франции приняло резолюцию о вотуме. После голосования парламентарии аплодировали принятому решению. Свергнутое правительство проработало менее трёх месяцев.

Макрон перед голосованием по вотуму недоверия правительству предупредил, что не покинет добровольно свой пост, пока не истечёт срок его полномочий. Он также назвал призывы к его отставке «политической фикцией». По словам Макрона, он гордится доверием граждан и уверен, что полезен Франции.

Бюджет на 2025 год предусматривает сокращение финансирования большей части направлений, за исключением тех, что связаны с военной сферой, так как траты на поддержку украинского конфликта продолжают расти. Цель — сократить расходы на 60,6 млрд евро в 2025 году. Из них 40 млрд евро хотят сэкономить за счёт сокращения государственных расходов, ещё 20 млрд евро привлекут, повысив налоги для крупных корпораций и состоятельных жителей. Одной из мер будет сокращение расходов на здравоохранение на 3,8 млрд евро, откладывание инфляционной индексации пенсий и снижение суммарных расходов муниципалитетов на 5 млрд евро. Именно против сокращения соцрасходов выступает оппозиция.