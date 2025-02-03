Саратов, 3 февраля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Суд в Саратовкой области приговорил 20-летнего жителя к полутора годам колонии-поселения по обвинению в половой связи с 14-летней школьницей, повлёкшей её смерть.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В начале декабря прошлого года источник ИА Регнум сообщил, что школьница умерла во время секса с молодым человеком, которому на тот момент было 19 лет. Пара начала встречаться весной 2024 года, скончалась девушка в июле. Интим у них был по обоюдному согласию. Причиной смерти стала тупая травма половых органов и кровопотеря.

«Общий срок назначен по совокупности преступлений путём частичного сложения — 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении», — огласил решение судья.

Фигуранта обвиняли в половой связи с лицом, не достигшим 16 лет, развратных действиях и причинении смерти по неосторожности. В суде отметили, что указанные преступления относятся к небольшой и средней тяжести. Приговор в законную силу не вступил, его могут обжаловать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Егорьевске иностранец несколько раз надругался над умственно отсталой десятилетней школьницей. Об изнасиловании девочка решилась рассказать классному руководителю спустя два года после инцидента. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Её санкции предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.