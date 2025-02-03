Стокгольм, 3 февраля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Расследование причин обрыва кабеля, проложенного между Швецией и Латвией в Балтийском море, показало, что повреждение произошло не из-за диверсии. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Швеции.

X.com/NATO

«Установлено, что обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что прокуратура снимает арест с болгарского балкера Vezhen, который подозревали в повреждении подводного кабеля, произошедшего 26 января.

Как передавало ИА Регнум, в Балтийском море 13 января также произошёл обрыв кабеля, соединявшего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Министерство гражданской обороны Швеции предположило, что повреждение могло быть умышленным. Ведомство в числе прочего заявило, что это якобы могло сделать китайское судно, завербованное Россией. Также сообщения о повреждении подводных кабелей на Балтике распространяли в ноябре и декабря 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности России к повреждению кабелей в Балтийском море. Он также указал на то, что эти обвинения ничем не подтверждены.

При этом генсек НАТО Марк Рютте призвал развернуть миссию военных патрулей в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов. Корабли альянса начали прибывать в Финский залив 15 января.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 января 2025 года заявила, что страны НАТО воспользовались инцидентами с подводными кабелями как предлогом, чтобы увеличить своё присутствие в Балтийском море. Реальная цель альянса — помешать экспорту российской нефти.