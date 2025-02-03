Берлин, 3 февраля, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Германия на самом деле не собирается разрывать давние отношения с Россией из-за своей зависимости от российских энергоресурсов. Об этом 3 февраля написало издание Spectator.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Автор статьи уточнил, что, несмотря на огромное количество санкций против России, Евросоюз продолжает импортировать рекордные объёмы российского сжиженного природного газа (СПГ).

«Дело в том, что на российский СПГ санкции ЕС не распространяются. Важную роль в этом, по-видимому, сыграла немецкая государственная энергетическая компания. И это не единственный знак того, что Германия, что бы она ни говорила, в действительности не намерена разрывать давние связи с Россией», — отмечается в материале.

По мнению автора, Германия совершила ошибку, допустив настолько сильную зависимость от российских энергоресурсов. При этом, поклявшись отказаться от российского газа, страна в итоге пошла на «крупные жертвы», пытаясь выставить своё решение как победу и независимость.

Ранее 3 февраля правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») в предвыборной кампании заявила, что намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По мнению представителей партии, ФРГ необходимо расширять сотрудничество с другими государствами в разных сферах.

21 января депутат бундестага Севим Дагделен высказал мнение, что властям Германии необходимо возобновить работу газопровода «Северный поток» («СП») и ввоз нефти из России на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте, если они хотят вернуть конкурентоспособные цены на энергоносители. Он подчеркнул, что в случае ужесточения антироссийских санкций в Германии будет наблюдаться экономический спад.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Берлин продолжает через посредников покупать российские энергоресурсы. Эксперт уточнил, что санкции против России приносят пользу США и наносят вред европейским странам.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в сентябре предложил правительству страны подумать над ограничением экспорта стратегического сырья, включая уран, титан и никель. Глава государства отметил, что это будет ответом на запреты Запада.