Париж, 3 февраля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Журналистка Наташа Рей, которую во Франции осудили за заявления о том, что жена президента Франции Брижит Макрон (Тронье) на самом деле мужчина, попросила убежища в России. Об этом сообщил её адвокат Франсуа Данглеан в соцсети Х 3 февраля.

TASS /Lafargue Raphael/ABACA Первая леди Франции Брижит Макрон

«Наташа Рей просит политического убежища у депутата Госдумы Петра Толстого из-за юридических преследований во Франции», — заявил он.

Однако адвокат не уточнил, был ли направлен официальный запрос и если да, то в какое ведомство. Позднее запись с его страницы в соцсети исчезла, так как, вероятно, была удалена.

Отмечается, что Рей проводила расследование в течение трёх лет, чтобы узнать информацию о половой принадлежности Брижит Макрон. По словам адвоката, журналистка подверглась судебному преследованию. Он также сообщил, что обвинения против неё «сфабрикованы» и включают ложные показания бывших членов семьи Брижит.

Как передавало ИА Регнум, 23 января американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции Эммануэля Макрона родилась мужчиной. Оуэнс направила Макрону список вопросов, прежде чем опубликовать материалы своего расследования. В нём она задала вопросы о прошлом его супруги и попросила поделиться фотографиями из её молодости.

В марте 2024 года Оуэнс заявила, что супруга французского президента на самом деле — её родной брат Жан-Мишель Тронье, который занял место якобы пропавшей без вести в 1961 году сестры. Тогда же Макрон впервые отреагировал на домыслы о жене и сообщил, что фейки это ужасно, так как они заражают сомнениями даже самых близких людей.

Кроме того, в 2022 году в Сети появилось видео авторства Наташи Рей о том, что Брижит прежде звали Жан-Мишель Тронье. Супруга Макрона, её дети и брат через суд потребовали компенсации за вмешательство в личную жизнь, но их иск был отклонён. Суд квалифицировал обстоятельства дела как публичную клевету. Рей признали виновной в распространении ложных слухов и приговорили к штрафу.