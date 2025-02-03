Москва, 3 февраля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Хирурги НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве провели уникальную операцию, в ходе которой одному пациенту удалось пересадить сразу два жизненно важных органа. Об этом 3 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что у обратившегося к медикам с жалобами на боль, одышку и слабость мужчины диагностировали патологию сердца, из-за чего произошло нарушение общего кровообращения и было решено провести пересадку сердца.

При этом ситуация осложнялась тем, что пациент также страдал от почечной недостаточности и находился на гемодиализе, который ему уже не помогал. В конце концов врачи приняли решение о трансплантации пациенту другого органа — почки.

«Врач из кардиологического отделения, кардиохирургии, очень большую надежду дал тогда, когда сказал: «Мы будем вами заниматься, мы поможем, мы вылечим». Я на эмоциях жене рассказал, жена на эмоциях, что вообще что-то можно сделать со мной», — заявил пациент Артём Бытин.

Операция была сложнейшей, и её провели в два этапа. На первом мужчине сделали пересадку сердца и установили кардиостимулятор. А во время второго, когда врачи убедились, что новое сердце работает без сбоев, пациенту провели трансплантацию почки. В настоящее время мужчина готовится к выписке и после неё будет наблюдаться у профильных специалистов для прохождения необходимого лечения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января немецкие учёные протестировали пластырь из клеток крови, выращенный для восстановления сердечной мышцы. Новинка призвана помогать в случае возникновения опухолей сердца или нарушений его ритма.

Ранее, 20 января, газета The Guardian сообщила, что хирурги из Великобритании провели уникальную операцию по удалению неоперабельной опухоли мозга через глазницу. Отмечалось, что медики перед проведением операции опробовали технику на 3D-модели головы пациентки.