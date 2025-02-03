Туапсе, Краснодарский край, 3 февраля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. В Туапсе в двухэтажном жилом доме на улице Горького при взрыве газа один человек получил серьёзные ранения. Об этом 3 февраля написал Telegram-канал SHOT.

кадр из видео

В результате инцидента разрушилась часть стены здания. Пострадавший мужчина находился во время взрыва в квартире. Его госпитализировали с сильными ожогами. Всего из дома эвакуировали 18 человек, двое из которых — дети.

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Пожарные ликвидировали возгорание.

Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку инцидента. По предварительным данным, газ взорвался в квартире на первом этаже в доме 1 на улице Максима Горького.

Ранее, 17 января, во время хлопка газа в двухэтажном многоквартирном доме на улице Огарёва в Богородске Нижегородской области погиб один человек, ещё один пострадал. В результате взрыва произошло возгорание. К ликвидации пожара привлекли более 70 специалистов и 24 единицы техники. Из здания эвакуировали 16 человек.

Вечером 6 января в квартире пятиэтажного дома в Петрозаводске обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали четыре человека. Сотрудники МЧС извлекли двоих человек из-под завалов.