Тбилиси, 3 февраля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Грузия приняли решение отозвать членов делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом 3 февраля заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

EPA/ANTHONY ANEX/TASS

«Мы надеемся, что ПАСЕ вернётся к своим основным принципам, основанным на уважении к демократии и суверенитету», — заявил он на заседании бюро парламента.

Папуашвили отметил, что в грузинскую делегацию входят вице-спикер парламента Тея Цулукиани, а также депутаты Мариам Лашхи, Гиви Миканадзе, Эка Сепашвили и запасные парламентарии Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиад Шаламберидзе. Они уже направили запрос председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Цулукиани заявила, что делегация Грузии временно прекратит работу в ПАСЕ после требования этого органа провести новые выборы в стране. Она подчеркнула, что делегация не намерена возвращаться к работе в ПАСЕ до тех пор, пока будет продолжаться «совершенно несправедливый и неоправданный шантаж в отношении избранного грузинским народом правительства».

Также Цулукиани перечислила «красные линии» в отношениях с ПАСЕ. Одна из них ― помилование бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Она подчеркнула, что эта тема не рассматривается. Депутат напомнила, что политика не помиловала предыдущий президент Саломе Зурабишвили, действующий же грузинский лидерМихаил Кавелашвили открыто заявил, что также этого не сделает. Вице-спикер подчеркнула, что власти республики не будут проводить новые парламентские выборы, а делегация не примет никаких условий, которые могли бы ущемить суверенитет государства.

Грузинская оппозиция и ЕС не признали итогов состоявшихся 26 октября 2024 года выборов в парламент Грузии, на которых 89 мандатов из 150 получила правящая партия «Грузинская мечта». С 4 ноября лидеры оппозиции начали в Тбилиси протестные акции, которые вновь активизировались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по вступлению в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.