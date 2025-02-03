Москва, 3 февраля, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского. Соответствующий указ 3 февраля разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области наградить орденом Александра Невского Моора Александра Викторовича», — говорится в документе.

Моора избрали губернатором Тюменской области в сентябре 2018 года. В 2023 году он переизбрался на эту должность.

Путин в мае 2023 года, выражая поддержку Моору на предстоящих выборах, отметил, что у губернатора в целом получается решать проблемы, которые возникают на местах. Президент также рекомендовал общаться с людьми, чтобы узнавать о других вопросах, которые нужно решать. Глава области рассказал, что у него и его команды большое желание работать на благо земляков, а также есть много планов по развитию региона.