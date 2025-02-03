Вашингтон, 3 февраля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. К ноябрю 2024 года киевский режим получил от США только половину обещанной за год помощи. Об этом 3 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный анализ и источники.

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«По словам двух помощников конгрессменов, американского чиновника и законодателя, ознакомленных с данными, к ноябрю [Киеву] было передано только около половины общей суммы, обещанной США в 2024 году», — говорится в публикации.

Отмечается, что большая часть поставок американского оружия на Украину летом прошлого года была ограниченной и в эти пакеты входили системы противовоздушной обороны малой дальности, транспорт и артиллерия, в количествах, достаточных для проведения Киевом оборонительных мероприятий, но не для наступления. В то же время поставки более серьёзных видов оружия, к примеру ракет класса «воздух — земля» для истребителей F-16, были задержаны.

По словам автора материала, спецпосланник по Украине Кит Келлог раскритиковал такой подход прежней администрации США, так как при нём оружие для Киева, как он считает, поставлялось «не в то время и не в том количестве» из-за якобы боязни эскалации со стороны бывшего американского президента Джо Байдена.

При этом представитель Пентагона заявил изданию, что по состоянию на 10 января Вашингтон поставил Киеву 89% критически важных боеприпасов и 94% противотанковых систем от того, что было им заявлено в апреле прошлого года.

Также один из источников заявил, что, как следует из плана поставок вооружения, который был действителен на момент вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, летом 2025 года киевскому режиму должно было быть передано большое количество бронетехники.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 31 января рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский обвиняет бывшего президента США в развязывании украинского конфликта и в недостаточной помощи Киеву. Он уточнил, что Зеленский утверждает, что из-за Байдена киевский режим вступил в конфликт с Россией «в одиночку».

Ранее, 30 января, «РИА Новости» со ссылкой на данные анализа последнего аудиторского отчёта Пентагона сообщило, что США в последние годы не одобряли своевременно около 67% контрактов на поставку Украине ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на сумму 6,2 млрд долларов. При этом самая длительная задержка с контрактом была на зенитные ракеты Stinger, который отложили на 484 дня.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что никакая военная помощь Запада Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте и планы его затянуть, подчёркивал глава государства.