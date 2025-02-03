Париж, 3 февраля, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате стрельбы на вокзале Аустерлиц в Париже. Об этом сообщило 3 февраля издание Lefigaro.

Global Look Press/Christoph Reichwein/dpa

На вокзале заметили мужчину, который рисовал свастику краской из баллончика. Сотрудники Национального общества французских железных дорог (SNCF) потребовали предъявить документы. В ответ он достал пистолет и начал угрожать людям.

Один из сотрудников SNCF применил оружие, выстрелив несколько раз. Подозреваемый был ранен. Ранение получил ещё один человек. Обоим оказали помощь.

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