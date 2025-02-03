Москва, 3 февраля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда почётному президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Виталию Смирнову. Соответствующий указ опубликован 3 февраля на официальном портале правовой информации.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский Виталий Смирнов

«За особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Смирнову Виталию Георгиевичу — почётному президенту Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России», г. Москва», — говорится в документе.

14 февраля Смирнову исполняется 90 лет. Он возглавлял ОКР с 1992 по 2001 год, после чего стал почётным президентом организации. Был членом Международного олимпийского комитета (МОК) с 1971 по 2015 год.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября 2024 года с поста главы ОКР ушёл Станислав Поздняков. Он заявил, что в сложившейся ситуации для укрепления российского олимпийского движения нужна смена лидера. Функционер также подчеркнул, что в условиях геополитических вызовов, с которыми столкнулась Россия, необходима оптимизация и централизация управления в сфере спорта высших достижений.

13 декабря на пост президента ОКР был избран министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Он был единственным кандидатом на эту должность, его избрание поддержали 197 делегатов, двое воздержались.