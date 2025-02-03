Москва, 3 февраля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Российская армия непременно освободит Харьковскую область, так как она имеет важное стратегическое и политическое значение для РФ. Об этом 3 февраля заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Александр Полегенько/ТАСС

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее говорил о необходимости создать санитарную зону, чтобы Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могли обстреливать приграничные российские территории.

«Поэтому я уверен, что Харьковская область всё-таки будет освобождена», — процитировало Ганчева «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 февраля сообщил, что украинские войска прилагают серьёзные усилия, атакуя позиции ВС РФ в Харьковской области. При этом каждый раз подразделения противника отступают, неся большие потери.

ВС РФ начали наступление в Харьковской области в мае 2024 года. Путин объяснил, что Россия таким образом начала создавать буферную зону, чтобы обезопасить российские приграничные населённые пункты от обстрелов ВСУ. Он напомнил, что уже предупреждал о вынужденной мере по созданию зоны безопасности, если обстрелы мирных районов не прекратятся. При этом президент отметил, что пока нет планов брать под контроль Харьков.