Киев, 3 февраля, 2025, 17:24 — ИА Регнум. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заметна усталость от вопросов Украины. Об этом 3 февраля рассказал депутат Верховной рады, член ассамблеи Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

РИА Новости/Тарас Петренко

«Есть усталость от [конфликта] Украины, от нашей тематики. Откровенно говорят в кулуарах: мы вас любим, уважаем, но мы же не можем говорить только об Украине», — уточнил депутат в беседе с украинским изданием «Европейская правда».

Он отметил, что сразу после начала спецоперации на Украине делегация страны в ПАСЕ могла делать и предлагать всё, что хочет, Европа поддерживала её резолюцию, но со временем отношение к украинскому вопросу изменилось.

«Но сейчас, и я это почувствовал впервые с начала полномасштабного вторжения, не всё так однозначно», — подчеркнул Гончаренко.

Он добавил, что многие политики перестали бояться поддерживать пророссийскую позицию.

В конце года газета The Guardian провела опрос, который показал, что среди жителей семи стран Европы за год резко снизилось число тех, кто хочет, чтобы Украине продолжали оказывать помощь в конфликте «до её победы». Исследование проводили в Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании, Франции и Великобритании. Меньше всего поддерживать Украину и дальше хотят итальянцы.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре журнал Foreign Policy заявил, что западные страны устали от конфликта на Украине. У них уже нет политической воли на то, чтобы продолжать поддержку Киева. При этом Россия продолжает мобилизовать ресурсы и не испытывает дефицита в боеприпасах и добровольцах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая помощь Запада Украине не изменит ход спецоперации, а поставки оружия Киеву лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что страны, которые поддерживают киевский режим, лишь истощают свои ресурсы.