Москва, 3 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. В московском районе Бибирево мужчина забаррикадировался в квартире и угрожает выбросить в окно годовалого ребёнка. Об этом 3 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

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Уточняется, что малыш является ребёнком сожительницы неадеквата. Сам он, предположительно, находится под действием наркотиков. Местонахождение матери ребёнка устанавливают. С мужчиной пока общаются очевидцы, которые уговаривают его не выбрасывать младенца.

К месту инцидента на улице Конёнкова направляются оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года тела женщины и малолетнего мальчика обнаружили под окнами жилого дома на юго-востоке столицы. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек. Вероятного виновника задержали в квартире. В ходе конфликта мужчина сначала выбросил из окна малыша. После трагедии он стал выкидывать из квартиры вещи, полураздетый высовывался из окна.