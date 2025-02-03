Киев, 3 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. На Украине во время боевого вылета погиб 24-летний лётчик-истребитель Иван Болтов. Об этом 3 февраля сообщила 831-я бригада тактической авиации украинской армии.

Соцсети Иван Болотов

«Не вернулся с боевого задания летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов», — процитировало сообщение издание «Страна. ua».

Отмечается, что участие в боевых действиях он принимал с начала спецоперации на Украине. Модель самолёта, который пилотировал лётчик, не указана. Также в бригаде не стали уточнять место и обстоятельства гибели Болотова.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля российские лётчики сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. Удар был нанесён истребительной авиацией.

В начале января российская авиация уже сбивала украинский истребитель Су-27. Спустя несколько дней был сбит истребитель МиГ-29 ВС Украины.