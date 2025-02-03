Киев, 3 февраля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Командующий сил беспилотных систем Украины Юрий Сухаревский 3 февраля заявил, что украинские военные якобы уже применяют лазерное оружие в зоне боевых действий. Об этом сообщило агентство УНИАН.

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По его словам, оно используется для поражения воздушных целей, в том числе самолётов.

«Да, лазерное оружие уже поражает объекты на определённой высоте», — заявил Сухаревский.

До этого, в середине декабря, Сухаревский также заявил, что Украина является пятой страной, имеющей на вооружении лазерное оружие «Трезубец». По его словам, установка способна сбивать самолёты на высоте более 2 км.

Он добавил, что на Украине идёт работа по масштабированию и усилению лазерного оружия.

Как передавало ИА Регнум, в марте прошлого года издание Newsweek со ссылкой на минобороны Великобритании сообщило, что Лондон не планирует передавать Киеву для тестирования лазерное оружие DragonFire. Как отмечают британские военные, оружие пока находится на стадии разработки.

Военный аналитик, политолог Вадим Мингалев, комментируя заявление Сухаревского, отметил, что секретное производство лазерного оружия на Украине невозможно. Если бы такие разработки шли, России стало бы об этом известно ещё на стадии производства. Никакого украинского производства «Трезубца» не существует, эта технология находится на территории англосаксонского мира, пояснил Мингалев.