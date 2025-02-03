Москва, 3 февраля, 2025, 17:17 — ИА Регнум. МРНК-вакцина для лечения онкозаболеваний и вакцина «Энтеромикс» также стимулируют общий иммунитет пациента. Об этом 3 февраля заявил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«И та, и другая вакцина, помимо губительного влияния на опухоль, имеют ещё очень важный эффект стимулирования общего иммунитета, как любой вирус», — отметил Каприн на пресс-конференции «Онкологическая помощь в России: актуальная ситуация и перспективы развития».

Отмечается, что началась I фаза клинического исследования вакцины «Энтеромикс» и есть добровольцы для испытаний. Её создали учёные НМИЦ радиологии и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, в ходе доклинических испытаний препарат уже демонстрировал высокую эффективность.

Что касается персонализированной мРНК-вакцины, то она находится на этапе доклинического исследования, и, по словам Каприна, Минздрав направил большие средства на эти тесты с перспективой дальнейших клинических испытаний. Он уточнил, что тестирование вакцины на людях может начаться уже в сентябре 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что российские врачи-онкологи начали применять при лечении рака пересадку органов. Отмечается, что этот метод даёт возможность спасти жизнь пациентам с некоторыми злокачественными новообразованиями, включая поражение печени.

В тот же день глава Минздрава заявил, что уровень выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях вырос до 61%, одногодичная смертность больных снизилась на 22%, а пятилетняя выживаемость выросла более чем на 10%. В регионах уже создано 569 центров амбулаторной онкологической помощи, завершена модернизация материально-технической базы 221 регионального и 69 федеральных медцентров, построены 17 объектов онкологического профиля нового поколения, и в работе находятся более 16,5 тыс. единиц нового медоборудования, добавил Мурашко.