Москва, 3 февраля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность приёма эвакуированных из зоны спецоперации детей в школы, в том числе с казачьим компонентом. Соответствующее поручение содержится в опубликованном 3 февраля перечне по итогам встречи с волонтёрами — участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рассмотреть вопрос должны правительство России и руководство регионов.

«Рассмотреть возможность внеочередного приёма детей, эвакуированных из районов проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, в общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования», — указано в документе.

Имеются в виду образовательные программы, интегрированные с доппрограммами для подготовки детей и подростков к военной или иной госслужбе, в том числе к государственной службе российского казачества. Выполнить поручение необходимо к 1 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников спецоперации к воспитательной работе с детьми и молодёжью во всех регионах страны. Уточнялось, что правительству и комиссии Госсовета РФ нужно сделать это по направлению «Молодёжь и дети» при разработке национального проекта «Молодёжь и дети».