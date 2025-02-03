Москва, 3 февраля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам обеспечить предоставление земли под приюты для животных. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Гердо/ТАСС

«Обеспечить возможность предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства, реконструкции зданий и сооружений, в которых размещаются приюты для животных», — говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с волонтёрами — участниками форума #МыВместе.

Кроме того, необходимо разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и функционирование приютов, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство.

Поручение дано правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов федерации. Глава государства ожидает доклад по этой теме до 1 июля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года Минприроды РФ сообщило о разработке системы, которая позволит вести учёт домашних питомцев. Предполагается, что это решит проблему брошенных, бездомных животных. Специалисты рассчитывают, что система упростит поиск пропавших домашних животных, а также сократит популяцию животных без владельцев.