Москва, 3 февраля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Страны — участницы НАТО в кулуарах называют главу киевского режима Владимира Зеленского отработанным материалом и всё больше задумываются о смене власти на Украине. Об этом 3 февраля рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Global Look Press

По данным разведки, в штаб-квартире Североатлантического альянса боятся, что вскоре Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут сдерживать нарастающий натиск российской армии. В связи с этим НАТО хочет как можно скорее заморозить конфликт.

«Предполагается заморозить конфликт путём вывода противоборствующих сторон на диалог о «начале его урегулирования». При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является В. Зеленский, которого в западных кулуарах называют не иначе как «отработанным материалом», — говорится в сообщении.

В СВР добавили, что страны НАТО готовят крупную операцию по дискредитации главы киевского режима, чтобы от него избавиться. Лучшим вариантом для этого они считают проведение на Украине псевдодемократических выборов.

«По расчётам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года», — отметили в Службе внешней разведки.

В рамках операции по дискредитации НАТО хочет «обнародовать сведения о присвоении лично «президентом» и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более $1,5 млрд». Помимо этого, альянс хочет раскрыть данные о причастности «Верховного главнокомандующего Украины» к продажам больших партий переданного Киеву западного вооружения группировкам в африканских странах.

Ранее, 2 февраля, Зеленский в интервью агентству Associated Press опроверг заявления представителей бывшей администрации США о выделении киевскому режиму 177 млрд долларов помощи. По мнению главы киевского режима, его страна получила от Вашингтона только 75 млрд долларов, а где остальные деньги, ему якобы неизвестно.

Ирландский журналист Чей Боуз 3 февраля написал, что Зеленский такими заявлениями фактически признал, что украинские власти обкрадывали американских налогоплательщиков. Он назвал этот факт поразительным.

28 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отметил глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.