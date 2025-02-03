Киев, 3 февраля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) на фоне непростых условий начали переходить на корпусную структуру. Об этом 3 февраля сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«Продолжается реформа организационной структуры Вооружённых сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру», — написал он в своём Telegram-канале.

Сырский также признал, что февраль окажется непростым для ВСУ, которые в данный момент занимаются в основном удерживанием рубежей, недопущением продвижения противника, а также усилением подготовки своих бойцов и наращиванием «беспилотной составляющей».

Как сообщало ИА Регнум, 19 января Сырский заявил, что пока темпы мобилизации не покрывают потребности украинских формирований в личном составе. При этом он также дал понять, что часть высококвалифицированного персонала украинской армии продолжат переводить в пехоту из-за нехватки живой силы на фронте.

Заместитель руководителя офиса главы киевского режима полковник Павел Палис 24 января заявил, что реформа системы призыва на Украине, позволяющая привлечь в ряды ВСУ молодых людей от 18 до 25 лет, находится на завершающей стадии разработки. По его словам, сложности с мобилизацией якобы обусловлены неэффективностью существующего механизма призыва.

В Минобороны России 30 января рассказали, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери личного состава украинской армии за последние шесть месяцев составляют около 50 тыс. бойцов. При этом в ноябре 2024 года был зафиксирован максимальный показатель, когда ВСУ за месяц потеряли более 60 тыс. военных.