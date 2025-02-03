Париж, 3 февраля, 2025, 17:15 — ИА Регнум. После слов главы киевского режима Владимира Зеленского о пропаже $102 млрд долларов, предоставленных США Украине в качестве военной помощи, Франция должна перестать выделять какие-либо средства на поддержку киевского режима. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

«Очевидно, то же самое происходит и с деньгами Франции! Тем более что большая часть этих средств проходит через ЕС. <…> Больше ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины — только мир и скорее!» — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Филиппо также призвал расследовать масштабные хищения средств, направленных на помощь Украине.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 2 февраля заявил, что Киев получил только $75 млрд из $177 млрд, выделенных США для поддержки Украины, по данным представителей бывшей американской администрации. Он подчеркнул, что не знает, где остальные деньги.

Секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал враньём слова Зеленского о непонимании, куда делась часть помощи. Российский политик предположил, что пропавшие деньги осели в карманах американских и украинских чиновников. По его информации, воровство средств начиналось ещё в Пентагоне, ЦРУ и на американских оборонных предприятиях.