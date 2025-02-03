Нефтеюганск, Югра, 3 февраля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Корпоративный лыжный забег сотрудников «Роснефти», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Нефтеюганске. В гонках «Лыжня Роснефти» приняли участие более 450 спортсменов из дочерних обществ компании и членов их семей, а также представители «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нефтеюганске прошла лыжная гонка, посвящённая 80-летию Победы

Для состязаний были подготовлены пять дистанций — от 500 м до 10 км. Победителей в 13 возрастных подгруппах определяли профессиональные судьи.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нефтеюганске прошла лыжная гонка, посвящённая 80-летию Победы

Для спортсменов и болельщиков работала полевая кухня с горячими блюдами и горячим чаем, предоставлялся прокат спортивного снаряжения, были оборудованы места для подготовки лыж, обогреваемые раздевалки и места отдыха, а также детский уголок с аниматором.

Ранее этой зимой забеги «Лыжня Роснефти» уже состоялись в Ангарске, Уфе и Красноярске. Общее количество участников соревнований достигло почти 1500 спортсменов.