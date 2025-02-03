Ярославль, 3 февраля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Актёр ярославского Театра драмы имени Ф. Волкова Олег Новиков, известный по ролям в сериалах «Домашний арест» и «Смерш», умер на 65-м году жизни. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба театра.

Кадр из к/ф «Пенсильвания» Олег Новиков

«2 февраля после тяжёлой болезни скончался артист Волковского театра Олег Валентинович Новиков. Ему было всего 64», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что церемония прощания с актёром пройдёт 5 февраля в 11:00 (совпадает с мск) в ритуальном центре «Похоронный Дом Некрополь».

Новиков родился 21 января 1961 года и в 1985 году окончил Ярославское театральное училище, его курсом руководил главный режиссер Волковского театра народный артист России Глеб Дроздов.

В 2001 году актёр вернулся в Ярославль, где его приняли в труппу Волковского театра, на сцене которого он исполнил порядка 50 ролей. Последней из них стала роль отца Любы в спектакле «Калина красная» Василий Шукшина.

Новиков также снимался в фильмах и сериалах. Он исполнил роли в таких проектах, как «Домашний арест» (2018), «Смерш» (2019), «Напарницы» (2016), «Пенсильвания» (2015) и «Легавый-2» (2014).