Берлин, 3 февраля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложила рассматривать Украину в качестве нейтрального государства, находящегося вне НАТО и Евросоюза.

Unsplash

«Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства, вне НАТО и ЕС», — говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам.

При этом отмечается, что конфликт на Украине «перевернул европейский мирный порядок».

Как передавало ИА Регнум, 24 января замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что членство Украины в НАТО исключает достижение мира в конфликте с Россией, Москва будет добиваться железобетонных гарантий невступления Киева в альянс. Дипломат отметил, что это один из ключевых элементов возможной договорённости по конфликту на Украине, он связан с устранением его коренных причин.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 1 декабря 2024 заявил, что Украина якобы может стать членом НАТО, если на время военных действий на неё не будет распространяться действие 5-й статьи договора альянса. По его словам, Киев согласен, чтобы Украину взяли в альянс с территориями, которые она считает своими.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России. Он подчеркнул, что такой шаг станет угрозой для российских интересов.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года отметил, что одним из условий для начала переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вхождения в НАТО. Глава государства добавил, что Киеву для начала диалога также нужно будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.