Москва, 3 февраля, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил ужесточить административную ответственность за несообщение в военкомат о факте переезда на срок более трёх месяцев без регистрации россиянина по месту пребывания.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Депутат предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Сегодня, согласно законодательству, россияне должны сообщать в военкомат о переезде, а также о выезде из России на срок более шести месяцев и о возвращении на территорию страны.

Также закон требует, чтобы состоящий на воинском учёте сообщал об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы, должности.

Несообщение этих сведений наказывается штрафом в размере от 1 до 5 тыс. рублей.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — процитировал проект отзыва кабмина ТАСС.