Москва, 3 февраля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Задолженность нападающего хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России могла образоваться из-за того, что спортсмен не увидел уведомления с требованием о платеже, так как пользуется кнопочным телефоном. Об этом 3 февраля заявил агент форварда Артём Гаврилов.

Seth Wenig/AP/TASS Артемий Панарин (на фото слева)

Он таким образом прокомментировал информацию о том, что Панарин не погасил задолженность в размере 75 тыс. рублей и в случае неуплаты его счета могут заблокировать и взыскать деньги через суд.

«Артемий мог пропустить сообщения, он же кнопочным телефоном пользуется. Разберёмся в ситуации», — процитировало представителя хоккеиста «РИА Новости».

Гаврилов также опроверг сообщения, будто Панарин издаёт газеты, книги и журналы. Кроме занятий спортом, он курирует благотворительный фонд для помощи людям, находящимся в сложных ситуациях, отметил агент хоккеиста.

Как передавало ИА Регнум, летом 2024 года ФНС заблокировала счета экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из-за задолженности по налогам. В августе телеканал РЕН ТВ сообщил, что спортсмен погасил все долги, выплатив 302 млн рублей.

В сентябре «Известия» сообщили об образовании долга перед ФНС у заслуженного артиста России Гоши Куценко. На тот момент задолженность составляла 693 тыс. рублей. Ведомство заблокировало счета ООО «Арт Волна», в котором доля актёра составляет 49%.