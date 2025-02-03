Архангельск, 3 февраля, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Владимир Станулевич

Фото Владимира Станулевича Виктор Гиль

«Михаилу Сомову» исполнилось 50 лет, и «на пенсию» теплоход отправлять не собираются. В прошлом году страна следила, как его снимают с мели на Земле Франца-Иосифа. Случись самое плохое, и уникальное судно не смогли бы заменить другим, хотя «Сомов» даёт жизнь всем метеостанциям Арктики. Но всё закончилось удачно, что не столько говорит о везении, сколько о профессионализме команды и капитана. На вопросы информационного агентства ИА Регнум ответил капитан НЭС «Михаил Сомов» Виктор Гиль.

Чем уникально научно-экспедиционное судно Росгидромета «Михаил Сомов»?

«Михаил Сомов» — единственное судно, обеспечивающее труднодоступные станции на Севморпути, их пятьдесят семь. Доставка людей, топлива, продовольствия, установка и проверка оборудования на берегу. Его уникальность — в сочетании усиленного корпуса ледокольной формы, небольшой осадки, наличия вертолёта Ми-8, баржи-понтона для доставки тяжелых грузов на берег, крана на 60 тонн, больших трюмов. Есть шланголиния для подачи горюче-смазочных материлов в большую ёмкость на берегу. Её длина — 2600 м. Если этой длины не хватает, мы доставляем ГСМ вертолётом с помощью пластиковых еврокубов, на берегу сливаем топливо в ёмкость и забираем еврокубы обратно — бочек на земле не остаётся.

Бочки — главный мусор Арктики, их нельзя утилизировать на месте, будет загрязнение. Поэтому волонтёры «Чистой Арктики» вскрывают их, сливают остатки ГСМ в цистерну и доставляют и то, и другое на «Сомов» вертолётом. Другого варианта вывоза мусора нет.

Это очень дорогие работы, и в 2022 году Вы говорили, что их не делаете. А сейчас уже делаете. Что изменилось?

Пошло финансирование. «Росатом» выделил деньги на очистку своей территории — мыса Стерлигова, где их станция. «Чистая Арктика» взялась за мыс Челюскина, сотрудники в прошлом году отработали. Мы вывезли за навигацию тонн шестьсот — и это только начало.

Росгидромет не настолько богат, чтобы делать такие объёмы работ за свой счет. Размещение волонтёров, питание, обмундирование, сбор бочек, слив остатков топлива, разборка старой техники на части для эвакуации вертолетом, сама эвакуация — всё это затраты.

Мусора в Арктике скопилось тысячи, десятки или сотни тысяч тонн? Сколько времени придётся его вывозить?

Нынешними темпами ещё лет двадцать! Мусора десятки, если не сотни тысяч тонн. С волонтёрами нет проблем. Узкое место — судно, способное вывезти мусор. Госзадание «Сомова» — в обеспечении труднодоступных станций, завозе ГСМ и стройматериалов. Мусор мы можем забирать только по остаточному принципу, когда трюмы пустые и идём в обратный путь от острова Врангеля в Архангельск.

Если мы хотим прибраться в Арктике не за 20, а за пять лет, нужно специальное судно по вывозу мусора с вертолётом. Но в полярную ночь вертолёт не летает, а строить судно, чтобы оно работало четыре месяца в году, нецелесообразно.

Фото Владимира Станулевича

Приходилось спасать людей, когда кроме «Сомова» никто бы не помог?

В 2021 году на острове Русский работали учёные института Геологического института РАН. В последний день экспедиции на них напал белый медведь. Двое отделались легким испугом, третий пострадал серьёзно — повреждения головы. Нам позвонил старший группы по спутниковому телефону, что нужна эвакуация, стационар, хирургия. Остановить кровь нужно было любой ценой. Лётчики береговой авиации не знали местности, плюс плохие погодные условия, расстояние большое, они не полетели. «Сомову» пришлось идти примерно 600 километров со скоростью 15 узлов. Подошли как можно ближе, чтобы летчикам хватило одной дозаправки на светлое время суток. Раненого доставили на борт, сделали перевязку и пошли в Хатангу, где ему была сделана операция. Сейчас парень жив-здоров, сходил в армию, работает в Арктике. Институт объявил нам благодарность…

В 2022 году на острове Хейса у мужчины начались сильные головные боли, застудил ухо. Его надо было оттуда забирать, мы отклонились от курса на сутки хода, эвакуировали товарища.

Метеостанцию на острове Известия ЦИК 12 медведей взяли в осаду, и у метеорологов уже заканчивалось продовольствие…

Это происходит каждый год. Рядом со станциями иногда собираются белые медведи — выйти нельзя, оружия нет. «Сомов» тогда был недалеко, вертолёт подлетел, разогнал медведей, они ушли.

Где более рискованная работа — на метеостанции или на «Сомове»?

На труднодоступных станциях — ТДС. Если там зимой что-то случается, добраться очень проблематично. Ни судно не придёт, ни вертолёт не прилетит. В Новый, 2023 год сгорела станция на острове Вайгач. Благо метеорологи смогли перейти в тёплую дизельную и дождались помощи. Туда хотя бы с Амдермы или Варандея смогли прилететь. А есть остров Хейса или остров Визе, куда помощь и через сутки может не прийти.

Фото Владимира Станулевича

Спасали другие суда?

Все в Арктике на всякий случай мониторят, где находится «Сомов». Наше судно — с корпусом ледокола, толщина стальных листов в носу до тридцати миллиметров. Если оно загружено, то пробивает лёд до 70 сантиметров, если пустое — 30 см. Но, если на поверхности льда снежная шапка, начинает зарываться в этом снегу.

Кого приходилось выручать из беды?

В ноябре 2021 года по указанию руководства оказали помощь судну «СМП Новодвинск». Вывели по льдам до чистой воды и ушли к теплоходу «Механик Пустошный», который шел в Тикси, а там уже были тяжёлые льды. С трудом, но завели судно в порт. Дождались, когда оно выгрузится, и, когда пошли обратно, был уже сильный ветер до 30 м/с, снежные заряды, снежная шапка на льду, течение до трех узлов, сжатие льда. Время было упущено. Самостоятельно двигаться мы уже не могли. Помощь оказали другие суда. Мимо проходили газовозы с ледовым усилением, они довели нас до чистой воды. Спасибо капитанам!

NASA заявило, что этот год стал самым теплым за 144 года наблюдений. Есть потепление климата или его нет?

Потепление идёт. Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова — каждый год на вершинах гор лед отступает. У Новой Земли открывают новые острова, потому что ледник тает и образуется отдельный остров. На Земле Франца-Иосифа — то же самое.

Хотя потепление нелинейно — в прошлом году мы не смогли пробиться в Карское море, оно всё было во льду. Не смогли отработать Амдерму, не смогли отработать Усть-Кару. Пришлось уходить сначала на Землю Франца-Иосифа и потом возвращаться.

Фото Владимира Станулевича

Как вы в профессию пришли?

Я из Архангельска, родился на острове Бревенник. Архангельск — морской порт, ворота в Арктику — нас с детства так учили. Все пацаны хотели стать моряками. Кто–то ушел в механики, кто–то — в судоводители, кто-то — в рыбаки.

Морской порт имеет свою романтику, отличную от городской?

Морской порт — этим всё сказано! Архангельск был первым и единственным портом России, через него мы с Европой начали торговлю. Потом появился другой порт, третий, четвертый, и мы стали рыбаками и перевозчиками леса. Придет время, и архангельский порт станет ещё больше. Будем надеяться.

В Арктике есть уникальные явления, которые просятся на картины художников?

Северное сияние и айсберги. Когда проходишь мимо айсберга в солнечный день, то он играет бирюзой — настолько чистый.

Очень красиво на Земле Франца-Иосифа. Там рождаются облака, и они не похожи на облака в Архангельске или Москве. Инопланетный пейзаж из-за перепада высот и температур.

Когда показывали фильм Леонида Круглова «Путешествие в Арктику», я позвонил Леониду и говорю: «У тебя отснято не на один фильм, зачем меня показал, лучше бы добавил кадров с Земли Франца-Иосифа!»

Фото Владимира Станулевича

Получается, что лучшее место для художника с мольбертом — на Земле Франца-Иосифа?

Нет, таких мест очень много. Станция Валькаркай, недалеко от Певека, где снимался фильм «Как я провел этим летом» с Сергеем Пускепалисом. Новая Земля, Русская Гавань, Северная Земля… В проливе Красной армии на Северной земле — парад айсбергов, каких только нет!

С 2022 года художники на «Сомове» — частые гости. В этом году в память 500-летия Северного морского пути планируется собрать лучших художников на ледокол «50 лет Победы» и отправить к Северному полюсу. Нужны ли творческие люди в Арктике или это такая начинающаяся мода?

Счёт картин всех художников, кто ходил на нашем судне, пошел на сотни, сделано несколько выставок. Первое время в походе ворчали на них, всегда где-то с мольбертом не в том месте устроятся. А потом они принесли портреты команды, лётчиков, этюды айсбергов, корабля нашего, и напряжение прошло. Мой единственный и лучший портрет сделал на борту «Сомова» архангельский художник Рашид Сагадеев. Конечно, на ледоколе больше простора, условий для творчества, больше общения. Но и другие виды — лёд, снег, вода, медведи. Хорошо, что рождается традиция брать на борт художников. Многолетний опыт говорит, что они привлекают внимание к Арктике и её проблемам и помогают их решить. Художники Арктике нужны!

Фото Владимира Станулевича

Чем являются для Арктики белые медведи?

Белый медведь для большинства людей — Умка. А он — самое опасное в Арктике животное. Может очень долго, неделю-две, выжидать свою добычу. Возьмет её на прицел, молниеносно атакует — и всё. Если рядом не будет собаки, шансы у человека выжить — мизерные.

Медведя нельзя подкармливать, иначе потом он не уйдёт. Помоек у жилья быть не должно, остатки пищи надо сжигать, чтобы запаха не оставалось. Сейчас популяция медведей очень большая, она растёт, и белые медведи бродят у каждой полярной станции.

Стрелять в воздух бессмысленно, медведь этого не боится. Стрелять в краснокнижного медведя, если он не нападает, — уголовное дело.

Летом 2023 года «Сомов» сел на мель в проливе Земли Франца-Иосифа. Как так получилось?

В этом месте Австрийского пролива на карте значилась глубина 20 метров, оказалось всего три метра.

Фото Владимира Станулевича

Ваше судно могло погибнуть?

Было множество версий происходящего, в том числе, что «Сомов» при сходе с мели может разломиться пополам. Мы исключали одну за другой проверками и считали ходы, как в шахматах. В итоге самостоятельно снялись с мели и дошли до Архангельска, обезопасив членов экспедиции и проведя ремонт силами команды.

Как «считали ходы» при спасении судна?

Когда столкнулись со скалой, нельзя было допустить паники. Я собрал экспедицию, сказал про повреждение, что угрозы жизни, грузу и судну нет. Мы будем делать свою работу, а вы делайте свою, научную, но не выходите на палубу. Без сутолоки спокойно делаем каждый своё дело.

Второе. Надо было оценить обстановку — что за повреждения, возможно ли дальнейшее повреждение корпуса, есть ли уверенность снятия с мели. Члены экипажа осмотрели все отсеки, нашли пробоину. Начали заделывать своими силами изнутри, ставили распорку. Напор большой, распорку сбивало, хоть и в гидрокостюмах, но руки и ноги замерзали. Я приказал заварить отсек. Положили сверху металл, обварили его. Руководству донесли, что самостоятельно с мели не сойдём, нужна помощь другого судна. Первоочередным было не рисковать и снять членов экспедиции с судна. Пришел «Профессор Молчанов» и их забрал.

Водолазная группа прибыла на «Молчанове», мы спустили грузовой понтон, и с него водолазы начали работу. Осмотр показал, где повреждения, но водолазы не могли сказать, что под днищем судна. Подозревали, что нарушен набор корпуса, это скрытое повреждение, чтобы его определить, надо было снять судно с мели. Заводили якоря — не помогает. Посмотрели погоду, неблагоприятная, надо быстрее уходить. Я ждал дрейфующее ледовое поле, чтобы оно столкнуло «Сомова» с мели, а лед всё шел, но огибал нашу мель. Через пару суток большое ледовое поле подошло и попало в нос судна. Пошло шевеление, нас развернуло на 45 градусов.

Фото Владимира Станулевича

Снять судно с мели с помощью проплывающего мимо айсберга — уникальная история в летописи мореплавания. Расскажите, как было дело.

Я предложил завести швартовый канат за стоящий в проливе на мели айсберг — другого варианта нет. Мы спустили катер, обвели швартовый вокруг айсберга. Подтянулись к нему лебедкой, но полностью сниматься не стали и осмотрели днище. Водолазы видимых повреждений не нашли. Большая часть судна уже была на плаву. Было принято решение перейти на мелководье, чтобы могли работать водолазы. Завели на пробоину пластырь и хотели дойти с ним до Архангельска, но только дали ход, пластырь сорвало. Но вода уже не поступала, и с Божией помощью добрались до Архангельска. Экипаж спас имущество, груз и судно! Они — лучшие!

«Сомов» внешне в хорошем состоянии, но время неумолимо. Сколько лет ещё судно прослужит?

Проект судна на замену «Сомова» готов. В правительстве решается вопрос с его строительством, оно займёт не менее пяти лет. Так что «Сомов» ещё будет в строю.