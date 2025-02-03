Женева, Швейцария, 3 февраля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила набор персонала и поездки на фоне выхода США из объединения. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на 156-й сессии исполнительного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава ВОЗ отметил, что после выхода США организация находится в непростой ситуации из-за нехватки денег.

«Заявление США обострило ситуацию, и мы объявили о принятии комплекса мер, которые вступают в силу немедленно, чтобы максимально защитить нашу работу и персонал: мы проводим стратегическое согласование ресурсов, приостанавливаем набор персонала, за исключением наиболее важных областей, и значительно сокращаем командировочные расходы», — отметил глава ВОЗ в ходе выступления, которое транслировалось на сайте ВОЗ.

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Глава Белого дома отметил, что во время его президентского срока взносы США при населении порядка 350 млн человек составляли около $500 млн ежегодно, в то же время Китай при населении более $1,4 млрд платил порядка $39 млн. Как пояснил американский лидер, ему такая ситуация показалась нечестной.

Как ранее передавало ИА Регнум, в декабре бывший координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа отметил, что выход США лишит ВОЗ её основного источника финансирования и, как следствие, подорвёт возможности организации по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

В 2020 году Трамп также обвинял ВОЗ в том, что организация находится под контролем Китая. Власти КНР и руководство организации не приняли необходимых в связи с распространением коронавируса мер, заявлял он.