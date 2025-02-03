Москва, 3 февраля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Российский газ с 1 февраля начал поступать в Приднестровье. Об этом 3 февраля сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА Регнум

"Рады, что 1 февраля первый газ всё-таки начал поступать в Приднестровье и острота проблемы была снята. Тем не менее, предстоит найти постоянное решение вопроса устойчивого газоснабжения", - процитировало его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона готова продолжать содействовать поставкам газа. Он также напомнил, что в условиях грозившей региону гуманитарной катастрофы Россия оперативно предложила новый механизм поставок природного топлива. Также поступило предложение и от Евросоюза. Оба варианта предусматривали поступление в Приднестровье российского газа, однако каждый из них долго блокировался молдавской стороной, подчеркнул Полищук.

Ранее, 1 февраля, глава непризнанной республики Вадим Красносельский сообщил, что подача тепла и электроэнергии в Приднестровье будет возобновлена в ближайшие дни, так как возобновляет работу Молдавская ГРЭС. Веерные отключения электроэнергии в республике уже прекращены, подчеркнул он.

В тот день «Молдовагаз» начала отгрузку первых объёмов топлива в Приднестровье. Партия в 3 млн куб. м передаётся для поддержания давления в газопроводах. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что указанный объём газа предоставят в долг. Займ нужно будет возместить в срок до 1 марта.

Приднестровье ранее получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в республике отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.