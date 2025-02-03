Яунде, 13 сентября, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Террорист-смертник атаковал мечеть в Камеруне, погибли пять человек, заявили власти Крайнесеверного региона, 13 сентября сообщает Anadolu.

«Террорист-смертник — мальчик лет 15 — проник в мечеть деревни Санда Ваджири, расположенной к югу от города Колафата», — заявил мэр города Колофата Сейни Букар.

Нападение произошло во время утренней молитвы в 05:30 по местному времени. В результате взрыва ранения получили шесть человек. Правоохранительные органы подозревают, что за атакой стоит террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные СМИ сообщили, что среди убитых был местный лидер камерунского народно-демократического движения Букар Ясалоу.

Напомним, ранее в министерстве обороны Камеруна заявили, что в августе 2017 года в Крайнесеверном регионе боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили 25 человек, включая трёх военнослужащих.

В июне оборонное ведомство Камеруна объявило о наборе более 7 тыс. жандармов и военнослужащих в рамках борьбы с террористами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).