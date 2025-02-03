Красногорск, 3 февраля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО заместителя главы администрации Дмитровского городского округа в Московской области Алексея Ионова, подозреваемого в получении взятки за содействие оператору рекламы в победе на аукционе. Об этом 3 февраля сообщили в суде.

Семен Лиходеев/ТАСС

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Ионову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 апреля», — сказал собеседник «РИА Новости» в зале суда.

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