Москва, 3 февраля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. В последнее время растёт количество случаев мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом 3 февраля заявил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Злоумышленники используют современные технологии для создания фальшивых платёжных документов, внешне неотличимых от настоящих. Основной расчёт делается на то, что граждане, получая такую «квитанцию», не проверяют реквизиты и автоматически оплачивают задолженность, сканируя QR-код», — приводит его слова RT.

По его словам, чтобы избежать финансовых потерь, важно соблюдать меры предосторожности, в частности внимательно проверять реквизиты, сравнив их с предыдущими платежами или с данными на официальном сайте управляющей компании.

Депутат напомнил, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях.

«Также будьте осторожны с QR-кодами — прежде чем сканировать код, убедитесь, что квитанция подлинная. Связывайтесь с управляющей компанией при подозрениях. Если сумма платежа или реквизиты вызывают сомнения, лучше уточнить информацию», — добавил Немкин.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября руководитель проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала о схемах с поддельными квитанциями. Например, в почтовом ящике может оказаться документ, похожий на реальную квитанцию на оплату услуг — жертва их оплачивает, а позже приходит уже настоящая квитанция. Кроме того, на бланке может быть QR-код со ссылкой, запускающей загрузку вредоносной программы с предоставлением удалённого доступа к приложениям банка и «Госуслуг».