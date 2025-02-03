Рим, 3 февраля, 2025, 16:16 — ИА Регнум. В Италии в регламент безопасности внесли поправки, позволяющие членам сената приходить в парламент с собаками. Об этом 3 февраля сообщило агентство Adnkronos.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

О допуске в сенат для домашних животных полтора года просила сенатор Микаэла Бьянкофьоре, заявлявшая, что хочет приходить на работу с мопсом по кличке Пагги. В октябре прошлого года её поддержал председатель сената Иньяцио Ла Руссы, у которого тоже есть собака.

Нововведения утверждали в течение нескольких месяцев. Согласно поправкам приводить на работу в парламент можно только собак. Правом приходить с питомцами смогут пользоваться сенаторы, а также помощники и сотрудники администрации палаты. С собой можно взять всего одно животное. При этом собака должна быть в переноске или на поводке длиной не более 1,5 метра.

Заходить в здание с питомцами нужно будет через альтернативные входы. Кроме того, чтобы привести на работу собаку, нужно будет предоставить документ о сделанных прививках и ветеринарный паспорт.

Ранее, 26 января, на выборах президента Белоруссии присутствовал шпиц главы республики Александра Лукашенко по кличке Умка. Собака пометила двери зала Центральной избирательной комиссии (ЦИК), расположенной в Белорусском государственном университете физической культуры. Глава республики часто берёт своего питомца на различные мероприятия. Так, парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2024 года Лукашенко тоже посетил вместе со своим шпицем.

Позже издание Bild написало, что питомец стал отвлекающим манёвром во время мероприятия. По его мнению, на параде не хватало гостей из-за рубежа, погода была промозглой, но запомнит международная аудитория именно белого шпица Умку.