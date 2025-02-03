Москва, 3 февраля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах, предназначенных за продажу баллончиков со сжиженным газом детям. Соответствующий документ размещён на портале официального опубликования правовых актов 3 февраля.

dpa/global look press

Отмечается, что за продажу несовершеннолетним опасных бытовых предметов со сжиженными углеводородными газами будет назначено административное наказание. К таким товарам относятся, например, зажигалки и баллончики для их заправки.

Поправки расширили часть статьи 14.53 Кодекса РФ, относящуюся к продаже детям табачных изделий, табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для их употребления, таких как кальяны и вейпы.

За продажу никотина и устройств, а также баллончиков со сжиженным газом правонарушителям будет грозить штраф 150–300 тыс. рублей для физических лиц, для должностных лиц — 500–700 тыс. рублей, для юрлиц — от 1,5 до 2 млн рублей. Соответствующие нормы вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года глава российского государства подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за неоднократную продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции. Также за повторную продажу табака и алкоголя сумма штрафа составит от 50 до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период от трёх до шести месяцев.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект о запрете торговли вейпами и жидкостями для их использования. В проекте он предложил запретить оптовую и розничную торговлю никотином (в том числе полученным путём синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.