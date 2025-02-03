Берлин, 3 февраля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») в предвыборной кампании высказалась против размещения на территории страны дальнобойного американского вооружения.

Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению партии, Германия не должна втягиваться в конфликты между США и другими странами, поэтому на территории государства не нужно устанавливать американское вооружение. Представители «АдГ» подчеркнули, что взаимодействовать с другими державами нужно в рамках развития экономики и других сфер.

«Хорошие отношения с США имеют ключевое значение для Германии и Европы, особенно в сферах экономики, технологий и науки», — рассказали в предвыборной программе партии, представленной журналистам.

Партия также заявила, что планирует расширять экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Ранее, 1 февраля, предприниматель, глава департамента эффективности правительства США Илон Маск назвал правую партию «АдГ» единственной надеждой страны. Он не раз заявлял, что именно они смогут спасти Германию.

«Альтернатива для Германии» 7 декабря выдвинула Алису Вайдель на пост канцлера ФРГ. Сопредседатель партии Тино Хруппала отметил, что это решение было принято «очень гармонично». В материале также приводится заявление самой Вайдель о том, что её выдвижение связано с высоким рейтингом партии, который, по её словам, составляет 19%.

Ранее в июне «АдГ» набрала 15,6% голосов на выборах в Европарламент в Германии и заняла второе место. Впервые в истории страны такой результат на общенациональных выборах получила крайне правая партия.